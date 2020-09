Gazzetta: il Napoli a rischio isolamento (l’amichevole di domani potrebbe saltare) (Di giovedì 10 settembre 2020) Poco fa il Napoli ha ufficializzato la positività al Covid del presidente De Laurentiis, come scritto dal Napolista questa mattina. Cosa accadrà adesso alla squadra? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, che scrive: “Il problema non dovrebbe riguardare Gattuso e la squadra. Almeno fino a questo momento. Il tecnico, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone non più tardi di un paio di giorni fa e per tutti l’esito è stato negativo. La positività del presidente, che è stato a contatto con la squadra per tutto il ritiro di Castel di Sangro, potrebbe spingere il club a isolare la squadra che, domani pomeriggio, dovrà giocare un’amichevole contro il Pescara, al San Paolo. Resta da capire se l’amichevole di domenica, a ... Leggi su ilnapolista

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe vicino l’arrivo di Dominik Szoboszlai al Napoli. Il gioiellino ungherese è seguito da mesi, gli emissari di Giuntoli gli hanno preparato relazioni convincenti, ...

Naples Shipping Week, la IV edizione

Tutto pronto per la quarta edizione Manifestazione marittima di riferimento nel bacino del Mediterraneo: Naples Shipping Week. La settimana è da sempre un importante momento di incontro riservato alla ...

