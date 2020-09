Gal Gadot posta il suo test contro il coronavirus mentre fa ritorno sul set di Red Notice (Di giovedì 10 settembre 2020) Gal Gadot ha celebrato il ritorno sul set di Red Notice mostrando la foto del suo tampone per testare la sua negatività al coronavirus. Gal Gadot ha celebrato il ritorno sul set di Red Notice postando il suo test contro il coronavirus, la nuova "preparazione" in vista della ripartenza delle riprese dell'action movie. "Pronta per tornare sul set di Red Notice, ma la preparazione è un po' diversa ora... #staysafe" scrive Gal Gadot su Twitter. Le riprese di Red Notice, comedy a sfumature action ambientata nel mondo del crimine che vede protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, è stata ... Leggi su movieplayer

La Warner Bros medita nuove date di uscita americane per Wonder Woman 1984 e Dune, ragionando sui numeri di Tenet. Stando al sito Deadline, la data d'uscita preventivata per Wonder Woman 1984 era fino ...

Dopo lo stop di marzo dovuto al blocco forzato delle produzioni hollywoodiane a causa dell'emergenza sanitaria, possono ripartire in sicurezza le riprese di Red Notice, il nuovo blockbuster d'azione d ...

