Friedkin, primo giorno di Roma: padre e figlio nella capitale, fissati gli obiettivi (Di giovedì 10 settembre 2020) Adesso inizia il duro lavoro. Già la burocrazia per diventare proprietari di un club è lunga e tortuosa, ma non è niente in confronto a ciò che attende d’ora in poi la famiglia Friedkin. padre e figlio sono infatti sbarcati a Roma per seguire l’allenamento della squadra a 10 giorni dall’esordio in campionato. Solo un saluto veloce, a bordo di una Mercedes, e nessuna dichiarazione pubblica. L’obiettivo primario è conoscere i calciatori personalmente. Ovviamente, ora, si cercherà di guardare al futuro provando a regalare ai tifosi quelle gioie che mancano da tempo dalle parti della capitale. I punti all’ordine del giorno non sono pochi: dalla questione stadio al ruolo di ds. Senza dimenticare, ovviamente, il ... Leggi su calcioweb.eu

