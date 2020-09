Friedkin a Roma, l'incontro con Fonseca e il discorso alla squadra: tutte le foto (Di giovedì 10 settembre 2020) Sbarcati a Roma in totale riservatezza in giornata, Dan e Ryan Friedkin, nuovi proprietari della Roma, hanno visitato il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria come prima tappa del tour Romano a quasi un mese dal closing del 17 agosto. Il nuovo presidente giallorosso ha potuto parlare dal vivo con Paulo Fonseca, dopo un primo colloquio telefonico di qualche giorno fa e ha incontrato la squadra prima di seguire la seduta di allenamento pomeridiana di Pellegrini e compagni tornati ad allenarsi alle 17:00 nell'unica seduta di allenamento prevista in giornata. Poi verso le 19:00 hanno lasciato il centro sportivo in macchina con un cenno di saluto ai cronisti presenti. Dopo la vittoria per 4-1 sul Frosinone nel test amichevole di ieri, la formazione giallorossa è scesa in ... Leggi su iltempo

Solano_56 : Ryan Friedkin alla squadra ha parlato un po' in italiano. Oggi vivrà a Roma definitivamente. @ASRomaPress - Solano_56 : Dan #Friedkin e’ arrivato a Roma Il nuovo proprietario della #Roma atterrato in Italia qualche giorno fa a Venezia - Gazzetta_it : #Roma, è il giorno del nuovo proprietario #Friedkin nella Capitale - massi19731 : @bancopostismo @OfficialASRoma @friedkingroup ma anche no...ringrazio pallota per aver scelto friedkin e friedkin p… - Deiana_Luca9 : RT @CorSport: #Roma, inizia l'era #Friedkin: ecco le prime FOTO ?? ?? -