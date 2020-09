Fratoianni: 'Basta collaborare con la Guardia costiera libica, anche l'Onu denuncia i crimini' (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo sappiamo da tempo ma gli ultimi tre governi hanno sempre fatto finta di nulla: "L'Onu ha ufficialmente riconosciuto che la Libia non può essere considerata un porto sicuro perché in tutte le ... Leggi su globalist

EnricoPoliFi : @twitwi0002 @Axen0s @mannocchia Giusto... e poi ci sarebbero i droni e le foto satellitari... al limite... ma per f… - EnricoPoliFi : @twitwi0002 @Axen0s Sembrava! Bravi solo a parlare di fussa. Tutte chiacchiere le sue e quelle di fratoianni, basta… -

I primi segnali arrivati dalla Camera sulla legge elettorale e sulla riforma Fornaro, dopo l’esito dell’ufficio di presidenza in commissione Affari costituzionali ieri e la formalizzazione del calenda ...Roma, 1 set. (askanews) - "Io credo che in questo momento per quello che sta succedendo ancora una volta siamo di fronte al solito limite: il fenomeno migratorio di cui si parla da anni con un'eccessi ...