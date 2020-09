Frasi del buongiorno – venerdì – 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Frasi del buongiorno. Ci apprestiamo oggi a vivere una giornata davvero particolare, come poter dimenticare l’11 settembre. O meglio non si deve dimenticare perché è memoria di un giorno davvero importante. In queste occasioni possiamo approfondire il senso della vita, delle nostre giornate e l’importanza che siamo in grado di dare ai valori in cui crediamo. Temi come la fratellanza e la tolleranza meritano ancora di essere davvero presi in considerazione partendo dai più piccoli. In questo buongiorno il pensiero è anche alle tante vittime dell’11 settembre e un modo per potersi sentire davvero vicino a qualcuno che magari ha perso un familiare. Condividi una delle Frasi del buongiorno che sono state scelte e questo ti ... Leggi su giornal

pietroraffa : 'La pandemia non esiste, è tutto falso', gridano i negazionisti. Frasi del genere mi fanno pensare a un noto afori… - ForgetMeNot_S : Provo un fastidio assurdo quando leggo frasi del tipo 'oggi mi sento confident' o 'vi sembro intimidating?' con par… - Tonia83971674 : RT @canyamanitalian: 'La cosa splendida del parlare con gli occhi è che non ci sono errori grammaticali. Gli sguardi sono frasi perfette.'… - Virgini69455679 : RT @canyamanitalian: 'La cosa splendida del parlare con gli occhi è che non ci sono errori grammaticali. Gli sguardi sono frasi perfette.'… - LianaMatty : RT @canyamanitalian: 'La cosa splendida del parlare con gli occhi è che non ci sono errori grammaticali. Gli sguardi sono frasi perfette.'… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi del 11 settembre: frasi, citazioni e testimonianze per non dimenticare Money.it E’ morta Diana Rigg, la regina Olenna Tyrell nel Trono di Spade: marito, figli e frasi celebri

La nota attrice Diana Rigg che ha recitato intantissimi film ma tutti, almeno le ultime generazioni, la ricordano per il suo ruolo nel Trono di Spade dove era la regina Olenna Tyrell. Ha interpretato ...

Trump: 'Ho l’arma da fine del mondo'. Speriamo sia l’ultima sua 'spacconata'!

Il mondo intero continua a vivere giorni di angoscia a causa del maledetto virus che non mostra di voler allentare la presa. Evidentemente non basta. Poche ore ...

La nota attrice Diana Rigg che ha recitato intantissimi film ma tutti, almeno le ultime generazioni, la ricordano per il suo ruolo nel Trono di Spade dove era la regina Olenna Tyrell. Ha interpretato ...Il mondo intero continua a vivere giorni di angoscia a causa del maledetto virus che non mostra di voler allentare la presa. Evidentemente non basta. Poche ore ...