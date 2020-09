Francia, l’ex numero uno del Marsiglia, Labrune, è il nuovo presidente della Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ex numero uno del Marsiglia, Vincent Labrune, è stato eletto come nuovo presidente della LFP, la Ligue de Football Professionnel francese. Labrune ha sconfitto per quindici voti a dieci, l’ex patron del Psg, Michel Denisot. Foto: L’Equipe L'articolo Francia, l’ex numero uno del Marsiglia, Labrune, è il nuovo presidente della Lega proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

