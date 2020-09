FOTO | Omicidio Colleferro, ieri sera grande fiaccolata per Willy (Di giovedì 10 settembre 2020) PALIANO (Frosinone) – È un fiume umano silenzioso quello che ieri sera, dalla piazza del Comune al convento dei Cappuccini, ha attraversato le strade di Paliano. Erano tutti lì per Willy Monteiro Duarte, puntuali alle 21, quando è partita la fiaccolata organizzata dalla comunità del piccolo borgo ciociaro sconvolto dalla tragedia del 21enne ucciso di botte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Leggi su dire

SkyTG24 : Omicidio Colleferro, gli omaggi per Willy. FOTO - Agenzia_Dire : Famiglie, bambini e anziani: un fiume di gente ieri sera ha partecipato alla fiaccolata di comunità per… - TerrinoniL : Omicidio Colleferro, gli omaggi per Willy. FOTO - mspagnoletto : RT @PieroParogni: Omicidio Colleferro, gli omaggi per Willy. FOTO - oroboroakabob : @matteobedin00 Io non voto lega e seguo Salvini ... Seguo Feltri ... Questa sua prova non prova niente, sa che uno… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Omicidio Omicidio Colleferro, gli omaggi per Willy. FOTO Sky Tg24 Omicidio Willy Monteiro, il maresciallo che l’ha soccorso: «Ero in pena come per un figlio»

ROMA- Alle 3,30 di domenica scorsa alcune grida, diverse dal frastuono ordinario dei fine settimana, salgono fino all’alloggio di servizio del maresciallo Antonio Carella. Pochi minuti e il carabinier ...

Assassinio di Willy, arresto confermato per i 4 sospettati.

Tre restano in carcere, uno ai domiciliari. La fidanzata di Gabriele Bianchi, incinta al sesto mese: «Se ha sbagliato, è giusto che paghi. Il mio pensiero è per quel povero ragazzo e la sua famiglia» ...

ROMA- Alle 3,30 di domenica scorsa alcune grida, diverse dal frastuono ordinario dei fine settimana, salgono fino all’alloggio di servizio del maresciallo Antonio Carella. Pochi minuti e il carabinier ...Tre restano in carcere, uno ai domiciliari. La fidanzata di Gabriele Bianchi, incinta al sesto mese: «Se ha sbagliato, è giusto che paghi. Il mio pensiero è per quel povero ragazzo e la sua famiglia» ...