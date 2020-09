Forza Italia, raid contro comitato Patriarca. Sale la tensione in provincia (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – raid notturno nella sede del comitato elettorale di Annarita Patriarca, candidata nella lista di Forza Italia, circoscrizione Napoli, al Consiglio regionale della Campania. Durante la scorsa notte, alcuni soggetti si sono introdotti nella sede di Viale Gramsci a Napoli, dopo aver Forzato le finestre. Dai locali sono stati portati via computer e attrezzature, l’ammontare dei danni è in fase di quantificazione. La candidata azzurra ha già sporto denuncia alle forze dell’ordine, che indagano per risalire agli autori e alla matrice dell’azione. “Un episodio inquietante – ha dichiarato Annarita Patriarca – che ovviamente non limiterà, né avrà ripercussioni ... Leggi su anteprima24

borghi_claudio : Giornali che esaltavano il governo per il bando sui banchi ne abbiamo? - berlusconi : Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta. Ho telefonato alla riunione dei se… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, ex senatore di Forza Italia Pittelli a processo con rito immediato: è accusato di concorso esterno con… - MaurizioReset : RT @Gianmar26145917: Dilaga il clima d’odio della sinistra: candidata di #ForzaItalia presa a sputi in strada da un uomo della lista rivale… - Crusade95058801 : RT @Gianmar26145917: Dilaga il clima d’odio della sinistra: candidata di #ForzaItalia presa a sputi in strada da un uomo della lista rivale… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Forza Italia sommersa di telefonate ilGiornale.it La corsa per il Consiglio: gli uscenti in pista, i ritorni eccellenti e la sfida dei nuovi

Alla fine sono meno del previsto le liste e, conseguentemente, i candidati al Consiglio comunale di Marsala: complessivamente 384. Le attenzioni sono in gran parte rivolte agli uscenti che cercano la ...

Regionali 2020, Forza Italia: "Investire su Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di Fucecchio"

Forza Italia ha preso parte all’incontro promosso da Italia Nostra e dall’Associazione degli Amici del Padule di Fucecchio per conoscere le posizioni dei candidati al Consiglio Regionale sul futuro de ...

