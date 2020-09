Fortnite Stagione 4: guida alle sfide della Settimana 3 (Di giovedì 10 settembre 2020) Di siamo con la nuova guida alle sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 4. Tante le novità, persino una battaglia con un eroe Come ogni volta siamo di nuovo qui per la guida alle sfide della Settimana 3 di questa Stagione 4 di Fortnite. La Settimana è caratterizzata da una corposa patch che introduce numerose aggiunte. Una tra tutte e una cospicua modifica alla mappa di gioco. Infatti diciamo addio alla Fattoria Frenetica e accogliamo a braccia aperte l’isola fluttuante che ospita le Stark Industries, le vere protagoniste di questa Settimana. Un nuovo boss e non solo Ci troviamo davanti ... Leggi su tuttotek

Fortnite patch 14.10: tutte le novità dell’aggiornamento

La Stagione 4 di Fortnite è partita con non troppe novità al livello di meccaniche se paragonate alle numerose introduzioni della precedente. Lo scopo di Epic Games però era quello di creare un nuovo ...

