Fortnite ottiene una nuova (e grossa) zona d'interesse nell'aggiornamento 14.10 (Di giovedì 10 settembre 2020) L'aggiornamento 14.10 di Fortnite ha portato con sé un grosso cambiamento nella mappa di gioco.nell'angolo in alto a destra, dove si trovava inizialmente la Fattoria Frenetica, ora possiamo ammirare una colossale isola galleggiante. Come nel caso degli altri punti di interesse introdotti in questa stagione, anche quest'isola è legata al mondo dei supereroi: com'è possibile notare dagli screenshot e dal trailer in circolazione in queste ultime ore, in quest'isola sono presenti le Industrie Stark, l'azienda sotto il controllo di Tony Stark, noto anche come l'Iron Man della Marvel.L'update 14.10 non introduce solo questa nuova location, ma anche alcune interessanti aggiunte che vi riporteremo qui di seguito, come illustrato da Epic Games:Leggi altro... Leggi su eurogamer

