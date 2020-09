Fortnite 14.10: ecco le novità dell’ aggiornamento (Di giovedì 10 settembre 2020) Fortnite 14.10: ecco tutte le novità dedicate alla modalità PvE di Fortnite ecco le novità dedicate alla modalità PvE di Fortnite: Salva il Mondo. Prima di tutto, sono aumentate le ricompense e sarà possibile sbloccare i Supercaricatori a livello più basso. È inoltre in arrivo la Serie d’Incaricai Fortnite L’incubo, dall’ 8 settembre. Permette di sbloccare dolciumi, oro ed eroi. Personaggi Sifone Disponibile nella Serie di Incarichi L’incubo. ecco i vantaggi: Standard – Estrazione Fasica: la Tralazione fasica fa recuperare 12 salute per ogni nemico superato con uno scatto; Comandante – Estrazione Fasica+: la Tralazione fasica fa recuperare 36 salute per ogni nemico superato con uno ... Leggi su zon

