Formula 1, Vettel firma per l’Aston Martin “Orgoglioso e felice” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sebastian Vettel guiderà la Racing Point dal 2021. Ad annunciarlo è la scuderia inglese, che dal prossimo anno cambierà nome in Aston Martin. “Il quattro volte campione del mondo – si legge sul sito della Racing Point, che ieri sera aveva ufficializzato il divorzio a fine stagione da Sergio Perez – si unisce al nostro team per iniziare una nuova era. L’arrivo di Vettel dimostra chiaramente l’ambizione della nostra squadra. Sebastian porta una nuova mentalità, è uno dei piloti più affermati e rispettati nel circuito e sa cosa serve per competere ad alti livelli”. Per Otmar Szafnauer, Ceo e Team Principal della Racing Point, “Sebastian è un grande campione e porta una mentalità vincente: nessuno meglio di lui ... Leggi su ilcorrieredellacitta

