Forfetari: periodo di accertamento ridotto con la fattura elettronica (Di giovedì 10 settembre 2020) Forfetari: il ricorso alla fattura elettronica riduce di un anno il periodo di accertamento per effetto della legge di Bilancio 2020 Riduzione di un anno dei termini dell’accertamento per i Forfetari che emettono soltanto fatture in formato elettronico. La previsione è contenuta nella legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 692, legge n. 160/2019) che è intervenuta sulla formulazione dell’art.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ReadyPro : Fattura elettronica: riduzione di un anno dei termini di accertamento per i forfetari che emetteranno fatture in fo… - fisco24_info : I contribuenti forfetari al test del modello Redditi PF 2020: Il contribuente che nel 2019 si trova nel primo anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Forfetari periodo Bonus 1.000 euro per i professionisti in regime forfetario: come calcolare il reddito Ipsoa Bonus maggio: ricalcolo per i professionisti in regime forfettario con Cassa

Entrate tributarie: meno 7.7% a fine luglio, all’appello mancano ora 19 miliardi

Nel periodo gennaio-luglio 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 230.948 milioni di euro, segnando una riduzione di 19.195 milioni d ...

