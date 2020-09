Fondi Lega, arrestati tre commercialisti per il caso Lombardia Film Commission (Di giovedì 10 settembre 2020) Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri sono stati arrestati. Ai domiciliari anche Fabio Giuseppe Barbarossa. Il partito: «Noi tranquilli, finirà in nulla» Leggi su corriere

matteosalvinimi : ??La Lega dà, il governo Pd-Renzi-5Stelle toglie. Tagliati 21,5 milioni di euro destinati alle bonifiche nella terra… - HuffPostItalia : Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista - fattoquotidiano : Fondi Lega, ai domiciliari i tre commercialisti vicini al Carroccio coinvolti nella vicenda della Film Commission - MKISKOV : RT @AntoninoLogerfo: Qualche nodo comincia venire al pettine! Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista! #l… - RobertoTatankaa : RT @HuffPostItalia: Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista -