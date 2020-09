Fondazione Lavoroperlapersona, VII seminario: “Il lavoro che si prende cura. Storie. Ricerche. Pratiche” (Di giovedì 10 settembre 2020) Malattia e lavoro sono compatibili? Come tutelare la propria salute, dignità e autonomia quando ci si scopre fragili? Per rispondere a questi e altri interrogativi la Fondazione lavoroperlapersona organizza la VII edizione del seminario interdisciplinare sull’accoglienza – che si svolgerà interamente in edizione digitale – dal 18 al 20 settembre 2020, intitolato “Il lavoro che si prende cura. Storie. Ricerche. Pratiche”. “La pandemia da Covid-19 ha contribuito a mostrare le tante vulnerabilità del sistema sociale ed economico internazionale, orientato più al profitto che alla crescita del bene comune”, spiega Gabriele Gabrielli, presidente della ... Leggi su tpi

