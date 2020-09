Fondazione Barilla: il futuro del lavoro è nel green, ecco quali skills serviranno (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel 2018, in Italia sono stati 3 milioni (+3,4% rispetto all’anno precedente e +0,5% rispetto alle altre figure professionali) i posti di lavoro ricercati nell’ambito della sostenibilità. Numero che crescerà, visto che entro il 2023 le aziende italiane avranno bisogno di altri 481mila professionisti con competenze nel green. E oggi, a quelle nuove professioni che si fanno largo nel mondo del lavoro si aggiungono delle competenze in sostenibilità sempre più richieste anche nei lavori “tradizionali”, come il nutrizionista, l’ingegnere energetico o anche l’avvocato. Empatia, transdisciplinarità, agency e system thinking saranno, secondo Fondazione Barilla, le competenze trasversali (o soft skills) più ricercate ... Leggi su tpi

zazoomblog : Fondazione Barilla: il futuro del lavoro è nel green ecco quali skills serviranno - #Fondazione #Barilla: #futuro… - MilanoStremitz1 : RT @barillagroup: Dal 12 settembre la mostra “L'ultimo Romantico', a cura della Fondazione @MagnaniRocca, rende omaggio al fondatore della… - fordeborah5 : RT @barillagroup: Dal 12 settembre la mostra “L'ultimo Romantico', a cura della Fondazione @MagnaniRocca, rende omaggio al fondatore della… - barillagroup : Dal 12 settembre la mostra “L'ultimo Romantico', a cura della Fondazione @MagnaniRocca, rende omaggio al fondatore… - SyngentaItalia : Il 10 settembre non perdete l'evento online della Fondazione Barilla: 'Teaching the complexity of food sustainabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Barilla Fondazione Barilla: sprechi alimentari in calo con l'epidemia Il Sole 24 ORE Ecobrand manager e localizer, le nuove professioni della sostenibilità

Nutrizionista, ingegnere e avvocato. Ma anche Ecobrand Manager, Localizer e promotore di materiali edili sostenibili. Sono lavori tradizionali e 'nuovi' che da qui ai prossimi 10 anni saranno legati a ...

#NoFakeFood, Pecoraro Scanio rilancia campagna contro agropirateria

Difendere il made in Italy dall’agropirateria e dall’italian sounding. Con questo obiettivo Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, a Cibus Forum di Parma rilancia la campagna # ...

Nutrizionista, ingegnere e avvocato. Ma anche Ecobrand Manager, Localizer e promotore di materiali edili sostenibili. Sono lavori tradizionali e 'nuovi' che da qui ai prossimi 10 anni saranno legati a ...Difendere il made in Italy dall’agropirateria e dall’italian sounding. Con questo obiettivo Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, a Cibus Forum di Parma rilancia la campagna # ...