Fofana: “Ho accettato l’offerta del Leicester, sogno la Premier” (Di giovedì 10 settembre 2020) Wesley Fofana lascia la Francia, per lui è vicino il passaggio in Premier League. Il difensore 19enne andrà al Leicester come rivelato in una intervista a L’Equipe: “Sarei un pazzo se non accettassi, ho accettato l’offerta del Leicester, sogno di giocare in Premier League. Questo contratto può cambiare la mia vita, devo proteggere la mia famiglia. Ho ricevuto tante offerte”. Foto: L’Equipe L'articolo Fofana: “Ho accettato l’offerta del Leicester, sogno la Premier” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

