Florenzi verso il prestito (con diritto di riscatto) al Psg. Visite mediche nel weekend (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandro Florenzi andrà al Paris Saint Germain. La Roma ha raggiunto in queste ore un’intesa col club francese per la cessione in prestito, con diritto di riscatto, dell’esterno classe ’91, che da tempo non rientra nei piani tattici di Fonseca e che era già reduce da una cessione temporanea al Valencia. Le Visite mediche di Florenzi con il suo nuovo club, secondo quanto scrive Calciomercato.com, sono previste nel fine settimana, poi la firma del contratto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

