Florenzi lascia la Roma e vola a Parigi. Sarà il nuovo terzino del PSG (Di giovedì 10 settembre 2020) Florenzi va al PSG in prestito con diritto di riscatto Florenzi lascia di nuovo la Roma. Sarà un nuovo giocatore del PSG. Il club francese, … L'articolo Florenzi lascia la Roma e vola a Parigi. Sarà il nuovo terzino del PSG proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

marcelloromani3 : Operazione florenzi che mi lascia molti dubbi. - cn1926it : SKY – #Roma, #Florenzi lascia di nuovo l’Italia: andrà al #PSG. Entro fine settimana la firma - sportli26181512 : Calciomercato, Florenzi vicino al Psg: accordo con la Roma per prestito con diritto. News: Il calciatore lascia nuo… - ONadde : @angianna78 @TolliVincenzo Lascia stare, Florenzi a livello di inserimenti e lavoro difensivo è l'unico che un po' somiglia a callejon - Boboj29 : Donnarumma mi lascia perplesso Florenzi , guarda te chi si rivede Bonucci,inguardabile, inpalpabile Acerbi, come… -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi lascia

In casa Roma si sblocca la situazione relativa al futuro di Alessandro Florenzi. L'esterno azzurro sarebbe infatti a un passo dal trasferirsi in Francia al Paris Saint Germain, che sarebbe molto vicin ...Alessandro Florenzi, dopo 6 mesi trascorsi al Valencia, è rientrato alla Roma. Ma il suo ritorno è solo momentaneo con l'esterno azzurro che ora può nuovamente lasciare l'Italia stavolta per ...