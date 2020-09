Florenzi al Psg: un altro prestito dopo il Valencia (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandro Florenzi sta ormai per lasciare la Roma: una svolta sorprendente, quella collegata al Paris Saint–Germain . E che arriva dopo i vari contatti in giro per l’Italia che non avevano portato a nulla di proficuo (ci avevano provato anche Atalanta e Fiorentina). Per Florenzi, sicuramente una destinazione prestigiosa, andrà a Parigi e sarà in azione nella squadra finalista di Champions, ma si tratta di un’altra operazione in prestito – dopo quella di Valencia – che la prossima estate può riportare l’esterno al punto di partenza. Ma adesso l’importante è andare via, la Roma si metterà a caccia del sostituto: tra i nomi seguiti nelle ultime settimane c’è anche quello di Tomasz Kedziora della ... Leggi su alfredopedulla

