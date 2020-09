Florenzi al Psg: c’è il via libera della Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Operazione a sorpresa tra Ligue 1 e Serie A: Alessandro Florenzi è ad un passo dal Paris Saint-Germain. Stando agli ultimi rumors di mercato, l'esterno della Roma sarebbe prossimo al trasferimento in Francia.Florenzi al Psg: tutto fattocaption id="attachment 596957" align="alignnone" width="600" Florenzi (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Sky Sport, il Psg ha scelto Alessandro Florenzi per la fascia destra. Con la Roma sarebbe già tutto fatto con un'operazione che dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto di cui, ancora, non si conosce ancora l'entità.Per Florenzi si tratterebbe dunque di una nuova avventura all'estero, dopo il prestito al Valencia della seconda parte ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Florenzi ad un passo dal @PSG_inside, prestito con diritto di riscatto dalla @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Florenzi al #Psg, il giocatore partirà già stasera per la #Francia. Dettagli e retroscena della trattativa - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, Florenzi vicino al Paris Saint-Germain Operazione in prestito con diritto di riscatto L'age… - stirone99 : RT @GiuseppeFalcao: Alessandro Florenzi va al Psg. Prestito con diritto di riscatto. Incassiamo praticamente zero. Restiamo con Bruno Pe… - RaiSport : La trattativa è ai dettagli. L'esterno della Roma Alessandro #Florenzi era rientrato dal prestito al Valencia… -