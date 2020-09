Fiumicino, Montino: ‘Ecco i dati aggiornati sui contagi e le sorveglianze domiciliari’ (Di giovedì 10 settembre 2020) “Sono arrivati poco fa i dati della Asl RM3 relativi alla diffusione del coronavirus in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento sono fermi a 16 i casi di positività al virus tra i residenti in città – spiega il sindaco -, mentre sono 26 le persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti di altre che hanno contratto il virus”. “Siamo nella fase di convivenza con il virus, come sapete – prosegue Montino -, e questo richiede particolare attenzione da parte di tutti. Per quanto riguarda l’amministrazione, abbiamo preso delle decisioni che puntano proprio alla responsabilità, anche se possono risultare impopolari. Ma è questo che deve fare un’amministrazione: prendere le decisioni necessarie. Ognuno di noi, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Fiumicino - "Sono arrivati poco fa i dati della Asl RM3 relativi alla diffusione del coronavirus in città". Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. "In questo momento sono fermi a 16 i casi di positi ...

Fiumicino. Poggio: ‘Ottimismo Montino su riapertura scuole fuori luogo. Risponda su ritardi e mancanza insegnanti’

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Fiumicino Esterino Montino in merito alla riapertura delle scuole, arriva la replica dell’opposizione, attraverso la voce di Federica Poggio, vicepresidente consig ...

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Fiumicino Esterino Montino in merito alla riapertura delle scuole, arriva la replica dell'opposizione, attraverso la voce di Federica Poggio, vicepresidente consig ...