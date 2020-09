Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Bonaventura (Di giovedì 10 settembre 2020) Giacomo Bonaventura riparte dalla Fiorentina: è ufficiale. Dopo sei anni di Milan, tra il 2014 e il 2020, il centrocampista era rimasto svincolato. Con la maglia rossonera ha collezionato 184 presenze in cui ha messo a referto 35 reti. La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Giacomo Bonaventura. Bonaventura, nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989, in Serie A ha indossato le maglie di Atalanta e Milan, club con il quale ha disputato le ultime 6 stagioni. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale azzurra in 14 occasioni. L'articolo Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Bonaventura ilNapolista. Leggi su ilnapolista

