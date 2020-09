Fiorentina, Pradè: «Chiesa e Ribery non si discutono. De Rossi? Non c’è mai stato niente» (Di giovedì 10 settembre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le mosse di mercato dei viola Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le mosse di mercato dei viola. Ecco le sue dichiarazioni: «Io sono contento della squadra che abbiamo costruito. In questo momento abbiamo cinque punte che sono Cutrone, Chiesa, Kouamé, Ribery e Vlahovic. Chiesa e Ribery non si discutono». IACHINI – «La scelta è stata condivisa da tutti e tutti crediamo in lui. Vediamo sul contratto come va la stagione. Anche io ho il contratto in scadenza, ma questo non mi preoccupa. Con Commisso, se lavori bene, vai avanti tutta la ... Leggi su calcionews24

