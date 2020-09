Fiorentina, Pradè: “Borja Valero uno dei più forti mai comprati. Benassi-Verona? Marco vuole spazio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa toccando anche gli argomenti che riguardano il ritorno di Borja Valero e la cessione di Benassi all’Hellas Verona: “Stiamo parlando e riflettendo. Ci siamo presi tutti quanti qualche ora di tempo e vediamo come si evolve la situazione. Marco è un giocatore forte che ha bisogno di spazio. Qui forse ne ha poco e vediamo quello che pensa. Di Borja Valero non vi devo dire niente. È uno dei giocatori più forti comprati in carriera”. Pradè ha poi parlato anche dell’attacco: “In questo momento abbiamo cinque punte: Cutrone, Chiesa, Kouamé, Ribery e Vlahovic. A ... Leggi su alfredopedulla

