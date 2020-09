Fiorentina, Pradè: “Borja Valero? Stiamo riflettendo. Benassi cerca spazio altrove” (Di giovedì 10 settembre 2020) L’uomo mercato della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa e ha fatto il punto sulla situazione legata alle operazioni in entrata e in uscita per quanto riguarda il club viola. L’asse più calda è quella con Inter e Verona, rispettivamente per prelevare e cedere Borja Valero e Benassi: “Stiamo parlando, Stiamo riflettendo. Ci siamo presi tutti quanti qualche ora di tempo e vediamo come si evolve la situazione. Marco è un giocatore forte che ha bisogno di spazio. Qui forse ce n’ha poco e vediamo quello che pensa. Di Borja non vi devo dire niente. E’ uno dei giocatori più forti comprati in carriera”. Leggi su sportface

LAROMA24 : Fiorentina, Pradé: 'Con De Rossi non c'è mai stato nulla. Dzeko fa la differenza, infatti lo vogliono tutti...'… - Fiorentinanews : Pradè: 'Abbiamo cinque attaccanti forti in rosa e abbiamo fatto un investimento importante a gennaio. Siamo apposto… - sportface2016 : #Fiorentina, le parole di #Pradè su #BorjaValero e #Benassi - Fiorentinanews : Pradè: 'Biraghi rivoluto fortemente su richiesta del mister. Chiesa? Il presidente è stato molto chiaro...'… - TuttoMercatoWeb : Pradè: 'Boateng fuori dal progetto Fiorentina. Non ci sono le condizioni per cedere Chiesa' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè VN - Contatti con Piatek e Javi Martinez, c'è lo zampino dell'intermediario. Agudelo... Viola News