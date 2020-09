Fiorentina: Borja Valero a un passo dal ritorno, Benassi verso il Verona (Di giovedì 10 settembre 2020) Borja Valero è vicino al ritorno alla Fiorentina. Il centrocampista spagnolo, che ha lasciato la Viola nel 2017 per raggiungere l’Inter, sarebbe in procinto di firmare con il club toscano dopo non aver rinnovato il suo contratto con i neroazzurri. Per la Fiorentina movimenti non solo in entrata. A centrocampo, infatti, sarebbe pronto a lasciare Marco Benassi, molto vicino a un passaggio all’Hellas Verona. Leggi su sportface

