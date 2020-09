Finalmente ufficiale: Giacomo Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina (Di giovedì 10 settembre 2020) L’avevamo anticipato, e ora è arrivata l’ufficialità: Giacomo Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina. I viola, che nei giorni scorsi avevano fatto già svolgere le visite mediche a Jack, hanno annunciato l’arrivo del fantasista ex Milan con una nota apparsa sui propri canali. Un colpo importante per la società del presidente Commisso che conferma così le grandi ambizioni in vista della prossima stagione. B O N A V E N T U R A Jack Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina #ForzaViola #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard pic.twitter.com/T9cfxK1Bma — ACF ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente ufficiale Motorola Razr 5G finalmente UFFICIALE: dettagli Telefonino.net F1, ufficiale: Vettel al volante della Aston Martin dal 2021

ROMA - Alla vigilia del millesimo gp della Ferrari al Mugello, sulla pista di proprietà di Maranello, Sebastian Vettel firma per proseguire la carriera in Racing Point: il tedesco passerà il prossimo ...

Ufficiale: Sebastian Vettel in Aston Martin nel 2021

La carriera di Sebastian Vettel in F1 non si chiuderà in questo 2020. L’avventura con la Ferrari è giunta al termine, ma il pilota tedesco ha deciso di legarsi alla futura Aston Martin nel 2021 e nell ...

