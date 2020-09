Film Commission Lombardia, ai domiciliari i tre commercialisti vicini a Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono finiti agli arresti domiciliari Alberto Di Rubba, Michele Scilleri e Andrea Manzoni, i tre commercialisti vicini alla Lega indagati a Milano nell'inchiesta su Lombardia Film Commission. Lo riferisce una nota del procuratore Francesco Greco, precisando che l'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip è stata eseguita nel tardo pomeriggio di oggi dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. Ai domiciliari anche un quarto indagato, Fabio Barbarossa. Le accuse contestate a vario titolo sono turbativa d'asta, peculato e sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.Nel mirino del pm Stefano Civardi, titolare del fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, è finita la ... Leggi su ilfogliettone

Disposti i domiciliari per tre commercialisti vicini alla Lega per il caso Lombardia Film Commission. Il partito si dice «tranquillo»