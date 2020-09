Filippo Facci, la nuova provocazione: “Sono stato a Napoli e sono sopravvissuto” [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Filippo Facci torna all’attacco dei napoletani, ma stavolta con tono ironico Chi segue Filippo Facci da tempo sa perfettamente che è un grande provocatore. Dopo aver parlato dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il noto giornalista è tornato all’attacco contro gli abitanti di Napoli. Il conduttore televisivo lombardo è conosciuto per le sue frasi ad effetto, è in diverse occasione si è schierato sempre contro il popolo del Mezzogiorno. Anche se il suo modo di scrivere spesso è pungente, in questo caso i napoletani hanno capito perfettamente la sua ironia e hanno deciso di replicare, senza offendersi per le parole di Facci sul capoluogo campano. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. La battuta del ... Leggi su kontrokultura

biondosfan : GAIA CHE CAZZO METTI LIKE A FILIPPO FACCI UNA FOTOOOOOO - luindriz : @MinolloO mi scusi ho omesso il nome filippo facci veda il suo tw - PinoCaci : @1926_cri Filippo Facci 'e cazz. - cdecom20 : @1926_cri Filippo Facci...tu a nui facc nu...e mi fermo qui - news24_napoli : Filippo Facci stuzzica i napoletani: “Sono stato tre giorni a Napoli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Facci Coronavirus, il commento di Filippo Facci: a ognuno le sue regole, il viaggio nel caos delle regioni italiane LiberoQuotidiano.it La meditazione in movimento di “Ksama” di Daniele Salvitto

Negli ultimi anni la diffusione delle discipline orientali in occidente testimonia l’esigenza di spiritualità di tante persone che vivono una vita “tossica” per vari motivi. È facile banalizzare la pr ...

Edoardo Romano: far ridere è una cosa seria!

Oggi siamo a tu per tu con Edoardo Romano, attore teatrale, televisivo, cinematografico, ha partecipato insieme al popolare trio “I Trettrè” a molti programmi della scena comica e di intrattenimento d ...

Negli ultimi anni la diffusione delle discipline orientali in occidente testimonia l’esigenza di spiritualità di tante persone che vivono una vita “tossica” per vari motivi. È facile banalizzare la pr ...Oggi siamo a tu per tu con Edoardo Romano, attore teatrale, televisivo, cinematografico, ha partecipato insieme al popolare trio “I Trettrè” a molti programmi della scena comica e di intrattenimento d ...