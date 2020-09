Filaret, il patriarca che incolpò i gay per la pandemia, è positivo al Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) Filaret, il patriarca che si era scagliato pesantemente contro gli omosessuali è risultato positivo al Covid Il patriarca Filaret si è reso protagonista ai media nei giorni scorsi per aver fatto un discorso alquanto bizzarro circa l’origine del Covid e quindi della pandemia: più precisamente aveva incolpato gli omosessuali di essere loro gli unici responsabili … L'articolo Filaret, il patriarca che incolpò i gay per la pandemia, è positivo al Covid proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

