Festival di Venezia, il bacio saffico che lascia gli spettatori senza parole (Di giovedì 10 settembre 2020) Festival di Venezia, Elisa de Panicis e Mila Suarez sconvolgono il pubblico con un gesto inaspettato. Ecco cosa hanno fatto le due star Una più bella dell’altra, Elisa de Panicis e Mila Suarez hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia 2020 con outfit meravigliosi. Una panna e l’altra in nero, i loro vestiti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

VittorioSgarbi : “Il Misfatto” è caduto nel tranello. Non c’è stata alcuna lite, ma un “teatrino” premeditato insieme a un amico del… - WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - teatrolafenice : ?? Eccola! Maria Callas al Festival del Cinema di Venezia del 1953. Buona serata, amici! ?? - ChiaDjCGS : RT @_animestonate: federica carta è arrivata al festival del cinema di venezia senza far rumore. senza sminuire nessuno, perché lei non ha… - AnnaxLGxTS : RT @cocochaaneI: Visto che si parla degli outfit al Festival del cinema di Venezia in questi giorni volevo ricordare quelli di Dakota Johns… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Venezia Festival di Venezia 2020: programma e ospiti di oggi giovedì 10... AMICA - La rivista moda donna Cate Blanchett incanta Venezia con la sua eleganza: total black sul red carpet

Dopo qualche "stonatura" durante la settima serata della Mostra Internazionale del cinema di Venezia e un abito in tulle bianco non particolarmente adatto all'evento, la presidente di giuria Cate Blan ...

Nona edizione del riconoscimento alla pellicola “verde” della manifestazione Venezia 77 si colora con il Green Drop Award

Venezia 77 si tinge di verde. La Mostra Internazionale di Arte Cinematografica ospita per il nono anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in ...

Dopo qualche "stonatura" durante la settima serata della Mostra Internazionale del cinema di Venezia e un abito in tulle bianco non particolarmente adatto all'evento, la presidente di giuria Cate Blan ...Venezia 77 si tinge di verde. La Mostra Internazionale di Arte Cinematografica ospita per il nono anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in ...