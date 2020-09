Festa di San Gennaro, l’ultima con Sepe. Il cardinale: Aspetto la chiamata del Papa. Poi pregherò per Napoli (Di giovedì 10 settembre 2020) “Ho già preparato tutto per il mio rifugio, nella grazia di Dio, nella quale mi raccoglierò”. Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, si prepara così al suo congedo dalla guida della Curia partenopea. L’appuntamento di quest’anno con le celebrazioni per San Gennaro, il prossimo 19 settembre, sarà l’ultimo per il presule, arcivescovo metropolita di Napoli dal 2006 e già prorogato di due anni nel suo mandato dal Pontefice. “Come la vivo? Come ultima volta – ha commentato – Io vado avanti fino al momento in cui il Papa mi telefona”. “Dedicherò più tempo a pregare per i napoletani e per Napoli – ha sottolineato – spero che il ... Leggi su ildenaro

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Festa 'ridotta' per San Gennaro, patrono di Napoli e della Campania: la celebrazione del 19 settembre, durante la quale si attende il miracolo della liquefazione del sangue, ...

