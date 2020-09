Festa dell’Unità di Modena, domani presenti Boccia, Bonaccini e Pinotti (Di giovedì 10 settembre 2020) Festa dell’Unità di Modena, il programma di venerdì 11 settembre 2020 Prosegue la Festa nazionale dell’Unità 2020 a Modena. domani, venerdì 11 settembre, il programma degli incontri avrà inizio alle ore 18.30, alla sala dibattiti, con “Il domani per l’editoria italiana”. Ettore Tazzioli intervista il direttore del quotidiano domani Stefano Feltri. Alle ore 20, “Quale Stato dopo la pandemia?”, incontro con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta Pinotti. Coordina il direttore di TPI.it, Giulio ... Leggi su tpi

