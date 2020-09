Ferrari - Mille Gran Premi e 31 Mondiali per le Rosse (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono passati poco più di 70 anni da quando, il 21 maggio del 1950, la Ferrari partecipava al suo primo Gran Premio di Formula 1, seconda prova del primo Mondiale della storia. Si correva nel Principato di Monaco e Alberto Ascari riuscì, al debutto, a portare la Rossa al secondo posto, alle spalle dellAlfa Romeo di Fangio, mentre Raymond Sommer concludeva la gara in quarta posizione. Lappuntamento con la prima vittoria era solo rimandato: lonore toccherà allargentino Froilán González che, il 14 luglio del 51, precederà sul traguardo del Gran Premio dInghilterra disputato a Silverstone proprio il connazionale Fangio (ancora con lAlfa) e il compagno di squadra Gigi Villoresi.Nessuna come lei. Era linizio di unavventura che avrebbe portato la ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Formula1, al #GPToscana la Safety Car #MercedesAMG GT R sfoggia la livrea rossa in omaggio ai mille #GP della… - pontolino : RT @sabbatini: In omaggio alla Ferrari e ai suoi mille GP F1, la Mercedes al Mugello colorerà di rosso la safety car della #F1 #MugelloF1 - il_ring : @justfastF1 @Mat14_05 Oggi o lunedì, con la questione 'mille non più mille' della Ferrari al Mugello mi auguro si s… - ChiaraBachets : Ciao, sono la Scuderia Ferrari e non mi interessa se la mia macchina non si lasci guidare e sia lenta come un tratt… - Elisamazzetto : RT @sabbatini: In omaggio alla Ferrari e ai suoi mille GP F1, la Mercedes al Mugello colorerà di rosso la safety car della #F1 #MugelloF1 -

Bologna, 10 settembre 2020 – Grande spettacolo di motori in Italia nel weekend. Tutto il mondo sarà sintonizzato con il vecchio stivale, da un lato al Mugello la Formula 1 con il Gran Premio numero mi ...

Bologna, 9 settembre 2020 – Il Mugello ospita per la prima volta la Formula 1 in occasione del Gp numero mille della Ferrari. Weekend di grande festa dunque anche se limitata dalle norme Covid e dal r ...

