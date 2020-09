Ferrari - Mille Gran Premi e 31 Mondiali per le Rosse - GALLERY (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono passati poco più di 70 anni da quando, il 21 maggio del 1950, la Ferrari partecipava al suo primo Gran Premio di Formula 1, seconda prova del primo Mondiale della storia. Si correva nel Principato di Monaco e Alberto Ascari riuscì, al debutto, a portare la Rossa al secondo posto, alle spalle dellAlfa Romeo di Fangio, mentre Raymond Sommer concludeva la gara in quarta posizione. Lappuntamento con la prima vittoria era solo rimandato: lonore toccherà allargentino Froilán González che, il 14 luglio del 51, precederà sul traguardo del Gran Premio dInghilterra disputato a Silverstone proprio il connazionale Fangio (ancora con lAlfa) e il compagno di squadra Gigi Villoresi.Nessuna come lei. Era linizio di unavventura che avrebbe portato la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono passati poco più di 70 anni da quando, il 21 maggio del 1950, lapartecipava al suo primoo di Formula 1, seconda prova del primo Mondiale della storia. Si correva nel Principato di Monaco e Alberto Ascari riuscì, al debutto, a portare la Rossa al secondo posto, alle spalle dellAlfa Romeo di Fangio, mentre Raymond Sommer concludeva la gara in quarta posizione. Lappuntamento con la prima vittoria era solo rimandato: lonore toccherà allargentino Froilán González che, il 14 luglio del 51, precederà sul traguardo delo dInghilterra disputato a Silverstone proprio il connazionale Fangio (ancora con lAlfa) e il compagno di squadra Gigi Villoresi.Nessuna come lei. Era linizio di unavventura che avrebbe portato la ...

