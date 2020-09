Ferrari, al Mugello le 1000 gare: scelta una livrea speciale (Di giovedì 10 settembre 2020) La livrea della Ferrari per la gara del Mugello. La Rossa scenderà in pista con un color amaranto. Mugello (FIRENZE) – La livrea Ferrari per la gara del Mugello sarà amaranto. Per la gara numero 1000 la scuderia di Maranello ha deciso di fare un passo indietro per riproporre le tonalità delle prime monoposto 125. Pietro Ferrari: “Un traguardo importante” Il cambio di livrea è stato commentato dal numero uno della scuderia di Maranello, Pietro Ferrari, riportato da SportMediaset: “Un traguardo così importante non poteva essere contrassegnato da un qualcosa di speciale. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di ... Leggi su newsmondo

