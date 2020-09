Ferragni sull'omicidio di Willy: "Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista" (Di giovedì 10 settembre 2020) “Dove andremo a finire?” si domanda Chiara Ferragni, condividendo nelle storie di Instagram un commento del marito Fedez su un articolo di Repubblica sull’omicidio brutale del ragazzo picchiato a morte a Colleferro, che titolava: “Willy, 20 minuti di botte. E i famigliari dei killer ‘Era solo un immigrato’”. “Condoglianze alla famiglia - aggiunge l’imprenditrice sul post - mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose”.Più tardi, sempre Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi 20 milioni di follower una spiegazione di quanto accaduto, pubblicata dal profilo Instagram @spaghettipolitics, che racconta le notizie principali dell’Italia a un pubblico internazionale. “Due giorni fa è ... Leggi su huffingtonpost

