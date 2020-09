Fedez difende Chiara Ferragni dopo le dichiarazioni su Willy Monteiro: “Condannare il fascismo è buon senso” (Di giovedì 10 settembre 2020) Fedez difende Chiara Ferragni dopo le diChiarazioni su Willy Monteiro nelle quali aveva parlato di fascismo. Federico Lucia ha così voluto rispondere a Francesco Di Giuseppe, che era intervenuto a seguito delle parole dell’influencer cremonese nelle quali si parlava di destre e totalitarismi. Scrive Di Giuseppe: “La Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il marito”. Nell’immagine mostrata dal dirigente di Fratelli D’Italia, Fedez porta i capelli biondo platino come alcuni mesi fa. La risposta del rapper di Rozzano non ... Leggi su optimagazine

Francino1 : É assurdo, gente che difende gli aggressori di #WillyMonteiro e si scaglia contro @Fedez e sua moglie per opinioni… -

Anche Chiara Ferragni si è unita al coro di celebrità che hanno espresso il proprio orrore e il proprio disappunto per quanto accaduto a Willy, il ragazzo Capoverdiano di Colleferro ucciso da 4 coetan ...

"In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Le parole di un familiare di uno degli arrestati per il brutale omicidio del ventunenne Willy Monteiro a Colleferro, ...

Anche Chiara Ferragni si è unita al coro di celebrità che hanno espresso il proprio orrore e il proprio disappunto per quanto accaduto a Willy, il ragazzo Capoverdiano di Colleferro ucciso da 4 coetan ..."In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Le parole di un familiare di uno degli arrestati per il brutale omicidio del ventunenne Willy Monteiro a Colleferro, ...