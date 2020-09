Fedez: “Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso” (Di giovedì 10 settembre 2020) “I giornali però non mettono il loro focus sul fascismo. Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese di m*rda”, questo quanto si leggeva ieri su una story condivisa su Instagram da Chiara Ferragni. Un pensiero che si riferisce alla morte di Willy Monteiro e che in molti hanno apprezzato. Non così Francesco di Giuseppe di Fratelli d’Italia, che su Twitter ha scritto: “La #Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il marito”, e ha postato una foto di Fedez. Pronta la risposta del rapper: “Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero ... Leggi su ilfattoquotidiano

Fedez : Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero… - Robherto72 : RT @Adnkronos: #Fedez: 'Condannare fascismo non è di sinistra, è solo buon senso' - Cri10872801 : RT @Adnkronos: #Fedez: 'Condannare fascismo non è di sinistra, è solo buon senso' - StraNotizie : Fedez: 'Condannare fascismo non è di sinistra, è solo buon senso' - Noovyis : (Fedez: “Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez “Condannare Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera