Federica Sciarelli, arriva una bella notizia: è successo subito dopo la fine della puntata di ‘Chi l’ha visto?’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Torna in video Federica Sciarelli e sono subito sorrisi. La conduttrice, dopo la parentesi legata al caso di Viviana Parisi che ha occupato una serie di puntate speciali, è tornata regolarmente in onda nella sua casella del mercoledì sera. Un appuntamento ormai fisso, da 17 anni infatti Federica Sciarelli è al timone del programma. E dire che, nei mesi scorsi, voci la davano a un passo dalla partenza. La Sciarelli aveva poi precisato la sua posizione in merito alla faccenda in un’intervista a La Stampa, rivelando la pura e semplice verità: “Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere ed ho accettato”. Era sta la Rai, quindi, a convincere Federica ... Leggi su caffeinamagazine

leggoit : #AscoltiTv 9 settembre 2020, buon rientro per Federica Sciarelli - bubinoblog : #ASCOLTITV 9 SETTEMBRE 2020: IL DIRITTO DI CONTARE, OCEAN'S 8, IL RITORNO DI FEDERICA SCIARELLI, THE GOOD DOCTOR, I… - ladyeffe21 : RT @gnustefani: vi immaginate il livello d'ansia di Federica Sciarelli quando finita la trasmissione torna a casa di notte sola e sente un… - seriscary : RT @gnustefani: vi immaginate il livello d'ansia di Federica Sciarelli quando finita la trasmissione torna a casa di notte sola e sente un… - ilbassottoSC : RT @agatamicia: 'anche se non sono stati condannati, queste denunce per lesioni personali esistono lo stesso' Federica Sciarelli #chilhavis… -