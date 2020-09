Fca, Manley; “Mirafiori casa gruppo, continueremo investimenti” (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ad di Fca Mike Manley rassicura sul futuro di Mirafiori: “E’ la casa storica del gruppo, sarà la casa di Maserati e qui facciamo la 500 BEV. continueremo a investire in questo stabilimento essenziale per il futuro del gruppo”. “L’investimento per Maserati finora è oltre 2,5 miliardi di euro, cifra notevolissima. – ha proseguito Manely – Ce ne saranno altri. Questo permetterà a Maserati di avere tutte le risorse necessarie per lanciare i modelli che abbiamo progettato. La mia attesa, ma non solo mia, è che per Maserati sia l’ultimo anno in perdita”. L’amministratore delegato commentando i dati di bilancio degli ultimi mesi ha precisato: “Una grossa parte dei 2,5 miliardi per ... Leggi su nuovasocieta

