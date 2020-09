Fase 3: E. Letta, 'sindacato importante per nuovo modello economico-sociale' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e più fiducia tra i cittadini, non solo in Italia ma anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. È una finestra di opportunità. Come sfruttarla? Il sindacato -complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni- aveva perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha affermato Enrico Letta, intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della Scuola di politiche da lui fondata, confrontandosi con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Leggi su liberoquotidiano

debscaccia : Ma quando la sceneggiatura era in fase di scrittura nessuno ha detto a Jason che faceva cagare? No? Non l'ha letta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Letta FASE 3: E. LETTA, 'SINDACATO IMPORTANTE PER NUOVO MODELLO ECONOMICO-SOCIALE' ROMA on line Iss: “Nuovi casi Covid in aumento come a febbraio, ma è fase dell’epidemia completamente diversa”

Nonostante il numero di nuovi casi di coronavirus che si stanno registrando da alcune settimane sia simile ai livelli riportati alla fine di febbraio, quando l'emergenza stava per scoppiare nel Paese, ...

Porto di Bari: fase esecutiva dell’opera di movimentazione dei sedimenti nel bacino portuale

Bari-Con il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) il 2 settembre scorso, entra nella fase esecutiva l’opera di “movimentazione dei sedimenti all’interno del bacino portuale del port ...

Nonostante il numero di nuovi casi di coronavirus che si stanno registrando da alcune settimane sia simile ai livelli riportati alla fine di febbraio, quando l'emergenza stava per scoppiare nel Paese, ...Bari-Con il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) il 2 settembre scorso, entra nella fase esecutiva l’opera di “movimentazione dei sedimenti all’interno del bacino portuale del port ...