Farina spiega l'inutilità del referendum grillino: "se vince il sì non cambia nulla" (Di giovedì 10 settembre 2020) Fino a pochi giorni fa era dato per scontato il risultato del referendum confermativo (senza quorum, dunque) che si terrà il 20-21 settembre. Era arci-sicura la vittoria del "sì", vale a dire l'approvazione popolare della modifica della Costituzione che abbassa del 36,5 per cento il numero dei parlamentari: da 310 senatori a 200, da 615 deputati a 400. Questa riforma era stata votata plebiscitariamente, con i grossi partiti tutti favorevoli. In realtà, a cercare ragioni profonde di questo taglio, ci si trova davanti all'ideologia del M5S. La ratio è il declassamento progressivo della democrazia rappresentativa, ritenuta una offesa al principio «uno vale uno». Leggere i testi fondativi di Grillo e Casaleggio sarebbe istruttivo per capire come il "sì" darebbe una mano a questa progettata fine ... Leggi su liberoquotidiano

aleihxa : @unatestadecazz0 mi sa che al posto della farina c’ho messo l’esplosivo, perchè non si spiega davvero -

Ultime Notizie dalla rete : Farina spiega Urbania, sembra una piadina ma è il crostolo: strutto, latte e farina per celebrare la tradizione Centropagina Taglio parlamentari, Renato Farina contro il referendum grillino: "Risparmi e benefici ridicoli"

Fino a pochi giorni fa era dato per scontato il risultato del referendum confermativo (senza quorum, dunque) che si terrà il 20-21 settembre. Era arci-sicura la vittoria del "sì", vale a dire l'approv ...

Furto in auto, l’appello di una donna: “Ridateci le foto dei nostri cari che non ci sono più”

"Ridatemi l'hard disk con le foto dei miei cari che non ci sono più". È l'appello di una donna che a Bergamo nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre si è vista derubare da ladri che hanno r ...

Fino a pochi giorni fa era dato per scontato il risultato del referendum confermativo (senza quorum, dunque) che si terrà il 20-21 settembre. Era arci-sicura la vittoria del "sì", vale a dire l'approv ..."Ridatemi l'hard disk con le foto dei miei cari che non ci sono più". È l'appello di una donna che a Bergamo nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre si è vista derubare da ladri che hanno r ...