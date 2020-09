“Fammi volare”, Roby Facchinetti torna in pista (Di giovedì 10 settembre 2020) Roby Facchinetti torna con un progetto che lo ha visto impegnato negli ultimi mesi nella stesura del suo primo romanzo dal titolo Katy per sempre e nel ritorno in studio per realizzare un nuovo lavoro discografico. Sarà in rotazione radiofonica da domani il singolo Fammi volare scritto da Roby con l’amico Stefano D’Orazio. Contemporaneamente è stato realizzato da Gaetano Morbioli il video del brano, un viaggio fantastico che racconta il mondo visto dall’alto con una visione completamente diversa del nostro mondo.Il brano anticipa il triplo CD Inseguendo la mia musica distribuito da Believe Digital, disponibile dal prossimo 25 settembre, che comprende 2 CD live del tour 2019 e un CD che contiene il grande successo “Rinascerò, rinascerai” oltre a quattro inediti. ... Leggi su ilfogliettone

morena_faenza : Via ?@RobyFacchinetti? È tempo di novità, carissimi amici!!! Domani uscirà in radio il mio nuovo singolo “Fammi vo… - marcosottili : @PietroLazze @firenzeviola_it Macia ohhh Macia portami via, fammi volare sopra le nuvole... - fuck_nee : Fammi volare, fammi sognare Un disco di Pino, so che tu vuoi cantare - zero1918 : @DavidVonderhaar fammi volare - simacheansia : Damiano buttamelo, sbattimi fronte e retro e fammi volare come quella bottiglia insomma tu con quelle mani puoi far… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fammi volare”