Falsifica bollettino di pagamento per recuperare la Mercedes, finisce male (Di giovedì 10 settembre 2020) Per cercare di togliersi dai guai, ha modificato un bollettino di pagamento, peggiorando ancora di più la sua situazione. Protagonista della vicenda un 53enne di Sestri Levante residente all'estero. L'... Leggi su genovatoday

