Facebook pagherà gli utenti per disattivare account prima delle elezioni USA (Di giovedì 10 settembre 2020) Facebook uole pagare gli utenti per disattivare i loro account da una a sei settimane come parte di un esperimento sociale. Il gigante dei social media è disposto a pagare gli utenti di Facebook e Instagram fino a 120 dollari se si disattivano prima della fine di settembre. La disattivazione è diversa dall’eliminazione permanente e significa che puoi riavere il tuo account esattamente come prima. Sembra che Facebook stia prendendo di mira gli utenti statunitensi per il suo ultimo esperimento in quanto vuole esaminare il ruolo che svolge nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 del 4 novembre. Facebook ti pagherà fino a 120 dollari ... Leggi su italiasera

