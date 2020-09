Facebook ha ricevuto l’ordine di non trasferire i dati degli europei negli Stati Uniti (Di giovedì 10 settembre 2020) (Niall Carson/PA Wire)Il Wall Street Journal ha rivelato che il Garante della privacy irlandese a fine agosto ha intimato a Facebook di bloccare ogni trasferimento di dati sui cittadini dell’Unione europea verso gli Stati Uniti. La decisione sarebbe successiva alla sentenza della Corte di Giustizia europea che ha luglio ha invalidato il cosiddetto Privacy Shield, l’accordo stipulato tra Europa e Usa per regolare il trasferimento dei dati da una sponda all’altra dell’Atlantico. Facebook ha ancora qualche giorno per rispondere ma senza dubbio questo sarebbe un precedente che avrebbe un effetto domino su tutti i giganti della Silicon Valley che hanno una parte del loro business in Europa. Ma facciamo un passo indietro. Le puntate precedenti: i casi Schrems I e ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Facebook ricevuto Sindaco Annese: sarebbero 13 i monopolitani contagiati a Polignano Canale7 Instagram testa tre nuove disposizioni di tasti nella Home, ne avete già ricevuta una? (foto)

Facebook denuncia le falle nei codici degli altri

Che ad Instagram piaccia essere a suo modo un po’ eccletico lo sappiamo bene. Negli ultimi anni la piattaforma social di proprietà di Facebook si è evoluta moltissimo, andando a “pescare” ed integrare ...Il social network stabilisce nuove regole per avvertire gli utenti se nei programmi di terze parti ci sono bug o falle nella sicurezza: 90 giorni per la denuncia Facebook ha pubblicato il suo primo re ...