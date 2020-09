F1, previsioni meteo GP Toscana Ferrari 1000: sole ma tanto vento al Mugello (Di giovedì 10 settembre 2020) sole ma tanto vento nel weekend del Mugello in occasione dello speciale Gran Premio della Toscana in cui verranno celebrati i 1.000 Gran Premi della storia della Ferrari in Formula 1. La tappa comincerà venerdì 11 settembre con le prime libere in programma alle 11:00 e le seconde alle 15:00. In mattinata le temperature sfioreranno i 29 gradi mentre nel pomeriggio si salirà sui 31. Temperature praticamente identiche anche nelle libere 3 (12:00) e nelle qualifiche (15:00) di sabato 12 mentre nella gara di domenica 13 alle 15:10 si sfioreranno i 32 gradi. Il vento, di media, si attesterà sui 22-23 km/h: una variabile assolutamente da tenere in considerazione per team e piloti. Leggi su sportface

